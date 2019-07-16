В машину Екатерины Стриженовой въехал грузовик

, 11:51 Фото 7

Ведущая ехала на съемки утренней телепрограммы.

Фото : Instagram @strizhenovae

Машина, в которой ехала Екатерина Стриженова, столкнулась с грузовиком. Информация об этом появилась на странице телеведущей в Instagram.

Как сообщила Екатерина, около четырех часов утра она ехала на заднем сиденье своего автомобиля на работу и проснулась от «сильного скрежета над головой». К счастью, обошлось без пострадавших.

Instagram @strizhenovae

«В нас въехал грузовик! Все живы, просто испуг. Это я к тому, что никогда не знаешь, что ждет тебя впереди», — написала ведущая.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что автомобили из кортежа Зеленского попали в ДТП с автобусами, в которых ехали дети.

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