Автомобили из кортежа Зеленского попали в ДТП с автобусами, в которых ехали дети

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Колонна пассажирских автобусов с несовершеннолетними, попала в аварию в Запорожской области.

Фото : Zuma\TASS

Три автомобиля из кортежа украинского президента Владимира Зеленского устроили ДТП с автобусами, в которых с курортов возвращались дети. Об этом сообщает Страна.UA. По информации издания, авария произошла в Запорожской области.

strana.ua

В результате ДТП один из автобусов скатился в кювет. Однако, по информации сотрудников полиции, чудом никто не пострадал. Журналистам Страна.UA удалось выяснить, что ДТП произошло в тот момент, когда два Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского и машина службы безопасности президента начали обгонять колонну автобусов с несовершеннолетними.

strana.ua

Сообщается, что кортеж главы государства возвращался в Киев. При этом самого Зеленского в момент аварии на месте не было, он отправился в украинскую столицу на самолете. Сейчас обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что стала известна причина, из-за которой могло произойти смертельное ДТП в Башкирии.

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