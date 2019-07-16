«Какие ножки!»: Ольга Кабо поделилась сочным фото с отдыха

, 18:06 Фото 98

Поклонники в один голос уверены: в свои 51 актриса выглядит на все 30. Как минимум.

Фото : Instagram @kabo_olga

Ольга Кабо выкладывает в Instagram красочные фотографии с моря.

«Ах, какое блаженство — знать, что жизнь — совершенство». «Солнечное счастье на ананасе» или «До свидания, Орленок!» Москва! Встречай!» — сообщает об окончании отпуска телеведущая.

Instagram @kabo_olga

От работы актриса отдыхает в Краснодарском крае на берегу Черного моря. Пляж, солнце, чистая вода — и не только! Ольга также посетила 23-й Всероссийский фестиваль визуальных искусств с участием более 120 известных актеров, режиссеров, мультипликаторов и других представителей творческих профессий. С мероприятия поделилась фотографией с Борисом Грачевским.

Instagram @kabo_olga

Фанаты Ольги не остались равнодушными к серии снимков с моря:

«Само совершенство на самом деле! Стройняшка».

«Как приятно! Радуйте нас своей красотой!»;

«Очень красивая женщина и даже пальчики красивые»;

«Какая же вы красивая и талантливая актриса», — комментируют поклонники Ольги в Instagram.

Ольга Кабо — заслуженная артистка РФ, а также каскадер и певица. Известна по фильмам «Бегущий по льду» и «Варшавская битва».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певицу Славу не смущают откровенные снимки дочери.

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