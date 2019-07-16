Певица Слава рассказала, что ее не смущают откровенные фотосессии 20-летней дочери Александры. Артистка заявила — в молодости она и сама была не прочь принять участие в съемке-ню. Об этом сообщают Дни.ру.

«Я и сама раньше без проблем могла оголиться. Просто сейчас, уже почти в 40 лет, как-то не до этого. У нее шикарная фигура, так почему бы ее не показать окружающим» , — утверждает Слава.

Instagram @alexandrawinter

По словам исполнительницы, единственное, что ей категорически не нравится — татуировки на теле дочки.

«До 19 лет не разрешала ничего делать, но потом пошло-поехало» , — поделилась артистка.

«Кричала, орала!»: Слава рассказала, как уживается с возрастным мужем

Откровенные фото в Instagram дочки Славы явление нередкое. Однако подписчики Александры не против такого контента. В целом, все комментарии под снимками обнаженной наследницы певицы сводятся к эпитетам, восхваляющим красоту тела юной девушки.

«Очень сексуально»;

«Идеальная!»

«Очень красивая девушка! Не слушайте ханжей, плывите по своему течению!» — поощряют фанаты Александру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Слава рассказала, как уживается с возрастным мужем.