Певица Слава рассказала, что ее не смущают откровенные фотосессии 20-летней дочери Александры. Артистка заявила — в молодости она и сама была не прочь принять участие в съемке-ню. Об этом сообщают Дни.ру.
По словам исполнительницы, единственное, что ей категорически не нравится — татуировки на теле дочки.
«Кричала, орала!»: Слава рассказала, как уживается с возрастным мужем
Откровенные фото в Instagram дочки Славы явление нередкое. Однако подписчики Александры не против такого контента. В целом, все комментарии под снимками обнаженной наследницы певицы сводятся к эпитетам, восхваляющим красоту тела юной девушки.
«Очень сексуально»;
«Идеальная!»
«Очень красивая девушка! Не слушайте ханжей, плывите по своему течению!» — поощряют фанаты Александру.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Слава рассказала, как уживается с возрастным мужем.