Стеклянный «мост Кличко» за 260 млн гривен треснул на второй день после открытия

Огромным разочарованием обернулся для мэра Киева Виталия Клико история с открытием в честь дня города стеклянного моста, которого в простонародье еще прозвали «мост Кличко».

Переправа между парком «Владимирская горка» и аркой Дружбы народов обошлась в 260 миллионов гривен. Мост украшают стеклянные панели по два квадратных метра. Его открытие состоялось накануне, 25 мая. А на следующий день были обнаружены поврежденными две панели, сообщает RT.

«Просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается, — акт вандализма. Сказать, что я зол, — это ничего не сказать!» — написал Кличко.

Он подчеркнул, что он не исключает, что их расстреляли снизу. В их прочности он уверен нв 100%, к тому же в день открытия он лично вместе с братом от души прыгал на них, чтобы убедиться.

К слову, история с мостом не обошлась без скандала еще на стадии проектирования и строительства. В мае швейцарское архитектурное бюро Leuppi & Schafroth Architekten заявило, что этот проект они представляли на конкурс объявленный мэрией города еще в 2013 году и заняли второе место. Уже в 2017 году администрация Киева предлагала уступить им права на проект за 39 тысяч швейцарских франков (около 38 тысячи долларов) при его реальной стоимости в шесть миллионов франков (почти шесть миллионов долларов), в результате сделка не состоялась.

Позднее швейцарцы проанализировали 3D проект построенного в Киеве моста и нашли лишь незначительные отличия. В бюро заявили, что у них попросту украли идею.