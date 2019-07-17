Видео: Человек-паук шокирует пассажиров петербургского метро

, 10:16 Эфирная новость 44

Мужчина в костюме супергероя прыгает на поручнях и пытается опутать пассажиров невидимой паутиной.

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Фото, видео : Zuma\TASS, Пятый канал

Человек-паук пугает пассажиров петербургской подземки. Незнакомец в облачении известного супергероя заходит в вагон, прыгает на поручни и пытается опутать окружающих невидимой паутиной. В первые секунды поведение спайдермена вызывает шок, однако спустя какое-то время становится ясно — атака человека-паука обычное цирковое представление. Многие пассажиры даже благодарят неизвестного акробата за доставленное удовольствие.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что закон о возвращении курилок в аэропорты прошел первое чтение.

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