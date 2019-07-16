Закон о возвращении курилок аэропорты прошел первое чтение

Законопроект о возвращении курительных комнат в российские аэропорты принят в первом чтении на заседании Государственной думы 16 июля, пишет ФАН.

В документе говорится о специальных изолированных помещениях с системой вентиляции, которые могут появиться только в зоне для пассажиров, прошедших регистрацию и предполетный контроль.

Автором инициативы о возвращение курилок в аэропорты выступил депутат Сергей Боярский. Профильный комитет Госдумы рекомендовал депутатам принять законопроект в первом чтении.

Антитабачный закон 2013 года запрещает курение в общественных местах — учебных, культурных, спортивных и медицинских учреждениях, а также на расстоянии менее 15 метров от входов и внутри вокзалов, аэропортов, морских и речных портов.

Ранее идею о возвращении курительных помещений в аэропорты поддержал глава Управления на транспорте МВД РФ Олег Калинкин.