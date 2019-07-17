Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске

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Трагический инцидент произошел 3 июля, когда в Белоруссии праздновался День Независимости страны. В результате погиб один человек, еще десять пострадали.

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Фото, видео : Twitter @VulgarUnicorn_, tut.by

Двум гражданам России предъявили обвинения по делу о взрыве во время празднования Дня Независимости Белоруссии в Минске 3 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря посольства РФ в Белоруссии Сергея Аряева.

По словам Аряева, на данный момент продолжаются следственные действия. Других подробностей он не озвучил. В Следственном комитете Белоруссии, в свою очередь, данную информацию пока не подтвердили, сославшись на ход расследования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что несколько ракет сдетонировали в салютных установках. В результате погиб один человек, еще десять пострадали.

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