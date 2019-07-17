Как правильно выбирать арбуз

Роскачество составило сезонные рекомендации по правильному выбору арбуза, сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию. Особенное внимание россиян специалисты обращают на рынки и ярмарки, поскольку к продаваемым арбузам в этих местах нужно относиться с особой осторожностью.

В первую очередь, у продавца должны быть товаросопроводительные документы, а также документы, указывающие источник поступления товара и его качество. Покупатель вправе потребовать эту документацию. Далее по арбузу нужно постучать: если звук глухой — арбуз перезрел, если слишком звонкий — не вызрел до конца.

«Важно, чтобы звук был не глухим и не звонким, а чем-то средним между ними, гулким и напоминающим вибрацию», — отмечается в сообщении.

Важно, чтобы на арбузе не было вмятин и трещин, а корочка не блестела. На кожуре должно присутствовать «земляное пятно», но только одно и ярко-желтого цвета. И еще зрелый арбуз не должен тонуть. Если тонет — значит, перезрел. А вот цвет и форма на вкус арбуза не повлияют.

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