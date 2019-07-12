В Роскачестве оценили перспективы крымских виноделов

В Роскачестве высоко оценивают перспективы виноделия в Крыму. Об этом заявил РИА Новости глава национальной мониторинговой системы Максим Протасов.

«Высоко, очень высоко оцениваем перспективы данного региона как винодельческого. Он исторически был крупным и сильным винодельческим регионом. Есть великолепные проекты, которые сейчас там реализуются, и энтузиасты-виноделы, которые действительно много сил, времени и ресурсов вкладывают в то, чтобы русские вина улучшали свои качества еще больше», — сказал он.

По его словам, многие крымские вина уже сейчас сравнимы по качеству с лучшими международными образцами. Это показал проект «Винный гид России».

Как ранее писал 5-tv.ru, в рамках проекта в феврале 2019 года Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом оценили 320 образцов российских вин. Из них были отобраны 211, качество которых превышает требования ГОСТа.