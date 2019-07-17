Шопинг утешил Шейк после разрыва с Брэдли Купером

Ирина Шейк поняла, как можно справиться с хандрой после расставания с актером Брэдли Купером. Папарацци засняли топ-модель, прогуливающейся по улицам Нью-Йорка с огромными пакетами покупок. Звезда «лечится» шопингом. Об этом сообщает сайт Тvc.ru.

Модель ходила по мегаполису с гордо поднятой головой, держа в руках фирменные пакеты из магазина нижнего белья. С брендом у знаменитости подписан рекламный контракт. Давно известный факт — девушки переживают жизненные неурядицы, радуя себя покупками.

На шопинг Ирина Шейк оделась, как на подиум — на красавице были надеты короткая обтягивающая майка, юбка, демонстрирующая невероятной длины ноги, и грубая обувь, прекрасно дополняющая образ модели.

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Ирина Шейк никак не комментирует разрыв с Брэдли Купером. Однако российские поклонники не нуждаются в отмашке топ-модели. Россияне устроили настоящий бунт в Instagram американской певицы Леди Гаги после появления слухов о том, что она якобы увела голливудского актера от соотечественницы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники недовольны расставанием Бредли Купера и Ирины Шейк.