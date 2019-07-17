Турецкие дипломаты убиты в иракском Эрбиле

Турецкие дипломаты убиты во время нападения в иракском городе Эрбиль, который считают столицей Иракского Курдистана, передает ТАСС.

Неизвестные открыли огонь по сотрудникам турецкого дипведомства, среди которых был заместитель генерального консула. Атака произошла в одном из ресторанов Эрбиля. По разным данным, погибли от двух до трех дипломатов. Подробности уточняются.

Эрбиль является четвертым по величине городом в Ираке после Багдада, Басры и Мосула.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о взрыве мечети в столице Ирака Багдаде.