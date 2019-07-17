Первые элекронные паспорта гражданина РФ начнут выдавать в 2020 году

Выдача электронных паспортов в России начнется в июле 2020 года, заявил журналистам вице-премьер правительства РФ Максим Акимов.

Пилотным городом для перехода на новую технологию станет Москва. Акимов отметил, что технически для этого все готово. Вице-премьер продемонстрировал образец электронного паспорта гражданина РФ — это пластиковая карточка с чипом и возможность бесконтактного считывания.

«Это крайне защищенный документ с голографическим изображением, с криптографией российской, QR-кодом. Подделка этого документа будет стоить несоизмеримо дороже, безопасность будет на порядки выше, чем в сфере обращения бумажных паспортов», — отметил Акимов.

По его словам, все технологии и компоненты для электронных паспортов исключительно российские.

Вице-премьер также сообщил, что выдача паспортов старого образца завершится в 2022 году, но все, кто пожелает оставить себе бумажный паспорт, смогут им пользоваться всю жизнь.

«Никакого принуждения, никакого обязательства, никакой компанейщины здесь не предусматривается. Есть установленные законом циклы получения нового удостоверения — вот именно в эти циклы и будет предусмотрена выдача карточки с чипом», — заверил вице-премьер.

Акимов добавил, что государственная пошлина на выдачу электронного паспорта останется прежней — это 300 рублей.

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