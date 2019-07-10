С 2022 года у россиян могут появиться электронные паспорта

У россиян могут появится новые паспорта. Проект нововведения разрабатывается в правительстве. Паспорта станут электронными и заменят бумажные.

Документ будет представлять из себя пластиковую карточку с чипом, на который занесена вся информация о владельце. По желанию туда можно будет поместить и биометрические данные. Документ будет привязан к мобильному приложению в смартфоне. Это позволит вносить в него любые изменения без бумажной волокиты и хождения по чиновникам.

Электронный паспорт невозможно подделать, а в случае утери его можно сразу заблокировать, и быстро получить новый. Начало постепенного перехода на электронные паспорта запланировано на 2022 год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в 2020 году у россиян появятся цифровые профили.