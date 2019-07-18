Для борьбы с «перекупщиками» Екатерининский дворец ограничит продажу билетов

, 4:49 Эфирная новость 12

Один из самых посещаемых музеев страны в Царском селе столкнулся с проблемой, когда предприимчивые «коммерсанты» скупают билеты на сайте, а после втридорога продают возле дворца.

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Фото, видео : Peter Zimmermann / ТАСС, 5-tv.ru

Один из самых посещаемых музеев страны — Екатерининский дворец Царского села, тот, где находится Янтарная комната, ограничивает продажу билетов ради борьбы с перекупщиками.

Речь об онлайн-бронировании. При заказе через интернет теперь необходимо указывать данные паспорта, или свидетельства о рождении и предъявлять документ при входе.

Безымянные билеты пачками скупают, скажем так, коммерсанты, и перепродают в разы дороже. И туристы раскошеливались, ведь «для онлайн-заказов» — был зеленый коридор, а в общей очереди можно стоять часами. Дворец не резиновый, вмещает 800 посетителей, а приходят до десяти тысяч в день.

Билеты по паспорту — это распространенная услуга в Европе, так работают музей Ватикана, Лувр, Эйфелева башня. Если западный опыт и в Царском селе приживется — его готовы перенять и другие музеи и театры Петербурга, да и не только Петербурга. Корреспондент МИЦ «Известия» Наталья Оскерко расскажет подробнее в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что посетить в Петербурге летом 2019 года.

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