Зима народного гнева: Европу предупредили о новой волне протестов

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Дорожает все: от продуктов до энергоносителей.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Oualid Abdellaoui; 5-tv.ru

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Politico: Европу ждет зима протестов на фоне роста цен и сокращения соцрасходов

Европу ждет зима протестов — такой вывод делает Politico. По мнению издания, массовые беспорядки, охватившие континент, — это только начало: стремительный рост цен удержать не получается, а социальные расходы повсеместно сокращают.

Дорожает все: от товаров первой необходимости до энергоносителей.

Некоторые политические силы активно пытаются извлечь выгоду из народного гнева, ведь во многих странах ЕС как раз на носу выборы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Италии вывели войска на улицы Милана после двух дней массовых беспорядков, столкновений с полицией и разграбления магазинов. В город направили армейские грузовики, ожидалось прибытие еще 500 военнослужащих.

Правительство премьер-министра Джорджи Мелони намеревалось расширить полномочия правоохранительных органов. Среди обсуждаемых мер — превентивные задержания на срок до суток, в том числе несовершеннолетних, и ужесточение наказаний за погромы.

Массовые беспорядки также охватили Францию, где ввели комендантский час. По приведенным в материале оценкам, от действий участников погромов пострадали около трех тысяч магазинов и супермаркетов. В Париже разграбили бутик Celine, повредили витрины Louis Vuitton и Jil Sander, а в Бордо нападению подвергся Apple Store. 

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