Глава канцелярии Меркель оценил шансы ее отставки из-за приступов дрожи

Состояние здоровья канцлера ФРГ Ангелы Меркель не вызывает опасений, и политик останется на своем посту до парламентских выборов в 2021 году. Так прокомментировал сообщения о ее возможном досрочном выходе на пенсию из-за странных приступов дрожи глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун, пишет РБК.

« У нее хорошее здоровье », — сказал он.

В июне Меркель неожиданно начало трясти во время церемонии приветствия президента Украины Владимира Зеленского в Берлине. Потом она объяснила, что ей стало плохо из-за обезвоживания. Однако уже через несколько дней ситуация повторилась во время приема у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Третий публичный приступ дрожи произошел в ходе очередного протокольного мероприятия, на этот раз с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

17 июля 2019 года фрау Меркель исполнилось 65 лет. Президент РФ Владимир Путин тепло поздравил немецкого политика с юбилеем.