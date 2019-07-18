«Красотка!»: Стеша Маликова покорила фанатов пляжным фото

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Подписчики дочери Дмитрия Маликова не смогли остаться равнодушными к снимкам молодой девушки, сделанным на берегу моря.

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Фото, видео : Instagram @steshamalikova

Дочь Дмитрия Маликова снова поразила подписчиков своей красотой. Фотографии 19-летней Стефании появились на ее странице в Instagram.

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На снимках девушка позирует на фоне моря в черном слитном купальнике с глубоким вырезом на спине. В публикации Стефания отмечает, что скоро поедет в место, в котором она мечтала побывать всю жизнь, и предлагает фолловерам угадать, куда именно она отправится. Однако многих заинтересовала не викторина, а фото самой дочери Маликова.

Instagram @steshamalikova

«Стешенька красавица!»

«Фигурка точеная!»

«Какая же вы, Стеша, красотка! Настоящая!» — восхищены ее поклонники.

Однако некоторые пользователи не поверили в то, что фигура молодой девушки в действительности так же хороша, как на фото. Подписчики обвинили Стефанию Маликову в неумелом использовании ретуши.

«Красивое фото испортили безобразно вытянутые ноги. Не бывает в жизни таких пропорций.»

«Зачем так фотошопить?» — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в соцсетях раскритиковали улыбку Стеши Маликовой.

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