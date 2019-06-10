«Прямо акула-убийца»: В соцсетях раскритиковали улыбку Стеши Маликовой

Дочь Дмитрия Маликова Стефания поделилась со своими подписчиками в Instagram фото, на котором она стоит в купальнике и стильном пляжном халатике на фоне пальм и цветущей зелени.

«Happy Sunday (счастливое воскресенье)», — подписала снимок девушка.

Однако пользователи беспощадно раскритиковали фото, сочтя его неудачным.

«Прямо акула-убийца»

«Не совсем удачное фото! Так и хочется сказать, смотрите новый фильм «Челюсти»

«Челюсть Собчак точно рядом отдыхает!»

«Какая-то агрессивная улыбка… Насмешка больше»

«Обычно все фотки Стешины нравятся, а эта нет! Не знаю почему… Все предыдущие лучше этой…», — пишут недовольные комментаторы.

Другие, напротив, встали на защиту 19-летней модели:

«Лучезарная»

«Солнышко!»

«Самая красивая девушка».

«Стешенька, ты заряжаешь смехом, повышаешь хорошее настроение! Ты прелесть».

Фото: отправившуюся на отдых жену Стаса Бондаренко обвинили в невнимании к детям

Instagram @steshamalikova

Недавно, как сообщал 5-tv.ru, Стефания Маликова заинтриговала своих поклонников, намекнув на появление нового бойфренда. С прежним — сыном миллиардера Дмитрия Груздева Леонидом — девушка рассталась в начале 2019 года.