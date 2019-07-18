Видео: Школьники под Астраханью четыре дня спасали застрявшего в трубе щенка

Пример сострадания и неравнодушия. Под Астраханью дети четыре дня спасали застрявшего в трубе щенка. Сам он никак не мог выбраться, только лежал и тихо скулил. Чтобы вызволить несчастного, мальчики попытались приподнять тяжелые металлические швеллеры — но сил не хватило. В поисках помощи обошли все соседние дворы, обращались к взрослым и даже звонили в мчс — но везде получили отказ.

«Мы начали обращаться и к соседям, чтобы нам дали лом или домкрат какой-нибудь. Нам говорили, типа у нас ничего нет. Хотя у них были и машины, у них по-любому должны были быть домкраты», — рассказал школьник Никита Мамонтов.

Лишь через четыре дня пришла помощь: на беду откликнулись волонтеры из астраханского приюта. С большим трудом им удалось поднять трубу и вытащить обессилевшего щенка. Теперь он в приюте: приходит в себя и очень ждет хозяев.

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