Видео: Сидевшую в канализационной яме восемь лет собаку спасли в Новом Уренгое

, 13:08 Видео 85

Животное провалилось в туалет одной из производственных баз, будучи еще щенком.

Фото : www.globallookpress.com

Рабочие одного из заводов в Новом Уренгое спасли собаку, которая в течение восьми лет жила в канализационной яме. Об этом сообщают местные СМИ.

По информации телеканала «Импульс», животное попало в бетонный туалет, будучи еще щенком. Выжить псу удалось только благодаря тому, что все это время его подкармливала сотрудница завода. Вызволил собаку рабочий по имени Али. Мужчина договорился с коллегой, и вместе они проделали дыру в бетонной плите.

«Мы попросили экскаваторщика, чтобы он нам помог, сказали, что заплатим денег. Он на этом предприятии работает долго. Он говорит, что мне ничего не надо. Вот такой мужчина. Спасибо тебе. Он нам все выкопал, все подготовил. Потом мы взяли большой отбойник и выдолбили в стене дыру», рассказал Али.

Сейчас пес находится под присмотром ветеринаров. Его решили назвать Граф.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как волонтеры спасают животных из затопленных домов в Иркутской области.

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