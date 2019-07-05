Видео: Сидевшую в канализационной яме восемь лет собаку спасли в Новом Уренгое

Рабочие одного из заводов в Новом Уренгое спасли собаку, которая в течение восьми лет жила в канализационной яме. Об этом сообщают местные СМИ.
По информации телеканала «Импульс», животное попало в бетонный туалет, будучи еще щенком. Выжить псу удалось только благодаря тому, что все это время его подкармливала сотрудница завода. Вызволил собаку рабочий по имени Али. Мужчина договорился с коллегой, и вместе они проделали дыру в бетонной плите.
Сейчас пес находится под присмотром ветеринаров. Его решили назвать Граф.
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