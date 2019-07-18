Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун впервые станет мамой

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун объявила, что ждет ребенка. Российская спортсменка опубликовала фото в Instagram с Мальдивских островов, где она позирует в слитном купальнике вместе с мужем на фоне пальм. На снимке виден округлившийся живот звезды спорта.

Поклонники пришли в восторг от такой радостной новости и стали наперебой поздравлять спортсменку:

«Рита, поздравляю от души! Вы такая красивая пара»;

«Рита! Я так рада за вас»;

«Ждем синхронистку!»

«Как здорово, вы такие красивые. Рада за вас. Здоровья вашей семье! Поздравляю вас с таким положением. Будьте всегда счастливы», — написали фолловеры.

Маргарита Мамун в начале сентября 2017 года вышла замуж за 29-летнего пловца Александра Сухорукова. Пара познакомилась в 2013 году на Универсиаде в Казани. После этого они год жили в разных городах. Рита — в Москве, а Саша — в Лос-Анджелесе.

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