Пони по кличке Максим: Леониду Агутину подарили на день рождения жеребца

Заслуженному артисту РФ Леониду Агутину 16 июля исполнился 51 год. Свой день рождения он отпраздновал в ресторане «Арбатский базар» в Москве. На торжество пришли не только гости и друзья певца, но и журналисты.

Именно в этот день Агутин презентовал свою книгу «Безграничная музыка». Но хотя на обложке в соавторах и значится музыкант, написал ее журналист Алексей Логвиченко. Издание — это воспоминания Леонида о записи с гитаристом Эл ди Меолой англоязычного альбома Cosmopolitan Life, а также о концерте Havana Calling на Кафедральной площади Гаваны.

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Поздравить артиста пришли Николай Фоменко, Игорь Николаев, Любовь Успенская, а также отец Леонида. В качестве одного из подарков певцу презентовали пони, пятилетнего жеребца по кличке Максим. Животное доставили из конноспортивного комплекса на Новой Риге. Вероятно, пони так и останется жить там, а Леонид Агутин будет иногда его навещать, сообщает Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Леонид Агутин вернулся в образ «Босоногого мальчика».