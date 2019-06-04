Видео: Леонид Агутин вернулся в образ «Босоногого мальчика»

Известный российский певец Леонид Агутин неожиданно для поклонников и к удовольствию многих из них вернулся к образу времен «Босоногого мальчика» и холостой жизни. В новом клипе на песню «В 90-х», записанную артистом совместно с группой «Отпетые мошенники», Агутин снова молод и с густой, длинной шевелюрой, отмечает интернет-портал «7Дней.ru».
Видео о суровой российской реальности последнего десятилетия ХХ века недвусмысленно отсылает к фильму Роберта Родригеса и Квентина Тарантино «Город Грехов», — стриптизерши, бандиты на крутых тачках, разборки и рэкет, люди в багажниках и стрельба.
А в конце сюжета музыкант, напротив, предстает глубоким старцем. Но все в том же образе «Босоногого мальчика».
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Песня «В 90-х» стала вторым совместным опытом Агутина и «Отпетых мошенников» — 16 лет назад они записали, ставшую впоследствии культовой, композицию «Граница».
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Леонид Агутин поздравил с днем рождения «братика» Владимира Преснякова, оригинально исполнив его песню «Замок из дождя».