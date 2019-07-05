«Похожа на фермера?» Актриса Анастасия Макеева устроила фотосессию с гусями

, 22:35 Фото 31

Артистка поделилась с поклонниками кадрами с новой съемки.

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Фото, видео : Instagram @makeevan

Актриса Анастасия Макеева опубликовала в Instagram снимки с новой фотосессии, которую поклонники, в свою очередь, сочли весьма нестандартной. На кадрах артистка предстала в образе «деревенской» девушки. А фон, где разгуливают гуси, только дополнил картину.

Instagram @makeevan

«Может ли деревенская девушка быть стильной? И похожа ли я тут на фермера, например?» — поинтересовалась Макеева у своих подписчиков.

«Фермер? Это вряд ли. Скорее, владелица фермы, решившая обойти свои владения и проконтролировать рабочих», — прокомментировал один из пользователей.

«Настя, вы во всех нарядах хороши!» — добавил другой.

«Тут вы, конечно, еще та колхозница, но шикарная!» — пошутил еще один юзер.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса вынудила мужа бросить работу.

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