«Похожа на фермера?» Актриса Анастасия Макеева устроила фотосессию с гусями

Актриса Анастасия Макеева опубликовала в Instagram снимки с новой фотосессии, которую поклонники, в свою очередь, сочли весьма нестандартной. На кадрах артистка предстала в образе «деревенской» девушки. А фон, где разгуливают гуси, только дополнил картину.

Instagram @makeevan

«Может ли деревенская девушка быть стильной? И похожа ли я тут на фермера, например?» — поинтересовалась Макеева у своих подписчиков.

«Фермер? Это вряд ли. Скорее, владелица фермы, решившая обойти свои владения и проконтролировать рабочих», — прокомментировал один из пользователей.

«Настя, вы во всех нарядах хороши!» — добавил другой.

«Тут вы, конечно, еще та колхозница, но шикарная!» — пошутил еще один юзер.

Кирилл Андреев из «Иванушек» прокомментировал смерть Игоря Сорина

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса вынудила мужа бросить работу.