Киев ввел спецпошлины на российское топливо

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Украина «мстит» России за запрет на экспорт угля и нефтепродуктов.

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Фото, видео : Artur Widak / www.globallookpress.com, ТАСС / Кирилл Кухмарь, Facebook @Андрей Герус

Украинские власти приняли решение ввести специальные пошлины на импорт топлива из России. Об этом написал в Facebook представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.

«Вчера кабинет министров принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа», — указал политик в своем заявлении.

Герус подчеркнул, что такая мера — ответ на расширение российских экономических санкций, коснувшихся поставок нефти, моторного масла и других ресурсов.

«Специальная пошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа 2019 года и 4,0% с 1 октября 2019 года, а на поставки сжиженного газа — 1,75% с 1 августа и 3,0% с 1 октября», — уточнил политик.

По словам Геруса, вводимые меры не должны оказать влияние на розничные цены на АЗС.

Однако с ним не согласен политолог Александр Дудчак, который уверен, что за это решение «отдуваться придется гражданам Украины, которые в итоге будут платить больше».

«Введение дополнительных пошлин в конце концов не столько снизит доходы поставщиков, сколько приведет к повышению цен на украинском рынке», — рассказал он RT.

С 1июня 2019 года вступил в силу запрет на экспорт угля и нефтепродуктов из России на Украину, что стало ответом Москвы на расширение ограничительного списка Киевом.

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