Киев ввел спецпошлины на российское топливо

Украинские власти приняли решение ввести специальные пошлины на импорт топлива из России. Об этом написал в Facebook представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.

« Вчера кабинет министров принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа », — указал политик в своем заявлении.

Герус подчеркнул, что такая мера — ответ на расширение российских экономических санкций, коснувшихся поставок нефти, моторного масла и других ресурсов.

« Специальная пошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа 2019 года и 4,0% с 1 октября 2019 года, а на поставки сжиженного газа — 1,75% с 1 августа и 3,0% с 1 октября », — уточнил политик.

По словам Геруса, вводимые меры не должны оказать влияние на розничные цены на АЗС.

Однако с ним не согласен политолог Александр Дудчак, который уверен, что за это решение «отдуваться придется гражданам Украины, которые в итоге будут платить больше».

« Введение дополнительных пошлин в конце концов не столько снизит доходы поставщиков, сколько приведет к повышению цен на украинском рынке », — рассказал он RT.

С 1июня 2019 года вступил в силу запрет на экспорт угля и нефтепродуктов из России на Украину, что стало ответом Москвы на расширение ограничительного списка Киевом.