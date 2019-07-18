Киев ввел спецпошлины на российское топливо

Украинские власти приняли решение ввести специальные пошлины на импорт топлива из России. Об этом написал в Facebook представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.
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Герус подчеркнул, что такая мера — ответ на расширение российских экономических санкций, коснувшихся поставок нефти, моторного масла и других ресурсов.
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По словам Геруса, вводимые меры не должны оказать влияние на розничные цены на АЗС.
Однако с ним не согласен политолог Александр Дудчак, который уверен, что за это решение «отдуваться придется гражданам Украины, которые в итоге будут платить больше».
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С 1июня 2019 года вступил в силу запрет на экспорт угля и нефтепродуктов из России на Украину, что стало ответом Москвы на расширение ограничительного списка Киевом.