Пассажиры пострадали при задымлении в самолете в «Шереметьево»

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Перед вылетом в Ереван борт авиакомпании Nord Wind был экстренно эвакуирован.

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Фото, видео : ТАСС / Михаил Терещенко, Instagram

Несколько пассажиров пострадали при экстренной эвакуации из самолета авиакомпании Nord Wind в «Шереметьево».

В 00:45 19 июля во время рулежки перед вылетом в Ереван в кабине пилота сработал датчик задымления. Экипаж принял решение эвакуировать пассажиров по надувным трапам, во время которой люди получили травмы. Двоих из них госпитализировали. По информации от МЧС, травмы получили восемь пассажиров.

Вылет рейса в столицу Армении отложен до 4:00 19 июля. Его будет выполнять другой самолет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о нештатной ситуации при посадке бизнес-джета в петербургском «Пулково». Частный самолет смог приземлиться только со второго раза.

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