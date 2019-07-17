Бизнес-джет сел в «Пулково» со второй попытки

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Частный самолет Cessna 680A коснулся земли перед ВПП и ушел на второй круг.

Фото : Wikimedia / Bidgee

Нештатная ситуация произошла в «Пулково» 17 июля, где бизнес-джет смог приземлиться со второй попытки.

Как стало известно 5-tv.ru, около 13:00 прибывший из французского аэропорта Ле-Бурже частный самолет Cessna 680A коснулся земли перед взлетно-посадочной полосой. Пилот посчитал, что длины ВПП не хватит для торможения из-за высокой скорости, и увел машину на второй круг с разрешения диспетчера. Следующий заход на посадку прошел штатно. Кто именно прилетел в Петербург этим рейсом, пока неизвестно. Подробности авиаинцидента уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о драке в аэропорту греческих Салоников, в которой участвовали российские туристы.

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