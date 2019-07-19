27 лет спустя. Опубликован русский трейлер хоррора «Оно 2»

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В сиквеле суперуспешного хита 2017 года повзрослевшие герои первой части снова встречаются с Пеннивайзом.

Фото, видео: YouTube / WBRussia

5 сентября в российский прокат выйдет вторая часть фильма ужасов «Оно 2». Авторы хоррора намерены повторить успех первой части, которая при бюджете в 35 миллионов долларов собрала более 700.

События сиквела разворачиваются в том же городке Дерри в штате Мэн только спустя 27 лет. Злобному клоуну Пеннивайзу противостоят уже повзрослевшие герои «клуба неудачников», чьи дороги уже давно разошлись.

Создатели держат марку и обещают зрителю рекордное количество крови и жуткие испытания адского клоуна. Главные роли в фильме сыграют Джеймс МакЭвой и номинантка на «Оскар» Джессика Честейн.

Ранее 5-tv.ru публиковал трейлер нового фильма «Полицейский с Рублевки».

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