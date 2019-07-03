Появился трейлер нового фильма «Полицейский с Рублевки»

, 21:55 Фото 13

Кинокартина выйдет в прокат перед Новым годом, 12 декабря.

Фото : Кадр из т/с "Полицейский с Рублевки" / реж. И. Куликов

Телеканал ТНТ опубликовал трейлер второй части популярной новогодней комедии «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». Как пишет News.ru, кинокартина выйдет на российские экраны 12 декабря. Ее режиссером стал Илья Куликов. Об актерском составе нового фильма пока ничего не сообщается.

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Впрочем, судя по кадрам, можно сделать вывод, что в новой части киноленты вновь снимутся Сергей Бурунов и Рина Гришина. Сюжет новогодней кинокомедии будет развиваться вокруг появления инопланетян в Барвихе. Вероятно, накануне 31 декабря, полицейским придется сразиться с НЛО, которое нападет на элитный поселок в Московской области. Детали фильма пока держатся в секрете.

Появился трейлер нового фильма «Полицейский с Рублевки»

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Кадр из т/с "Полицейский с Рублевки" / реж. И. Куликов

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Кадр из т/с "Полицейский с Рублевки" / реж. И. Куликов

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Кадр из т/с "Полицейский с Рублевки" / реж. И. Куликов

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Кадр из т/с "Полицейский с Рублевки" / реж. И. Куликов

Ранее Сергей Бурунов рассказал о телевидении, хайпе, настоящих мужчинах и благотворительности. 

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