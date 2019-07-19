Видео: Путин осмотрел пострадавшие от наводнения территории Иркутской области

Российский президент Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Иркутскую область. В 5 часов утра по московскому времени он находился в Тулунском районе, где осмотрел территории, пострадавшие от наводнения. Кроме того, глава государства намерен посетить пункты временного размещения, и пообщаться с местными жителями.

Сейчас в пострадавших от паводка районах продолжаются аварийно-спасательные работы. Военные инженеры завершили строительство заградительной дамбы на реке Ия и продолжают восстанавливать поврежденные участки дорог, прилегающие к федеральной трассе в Тулуне.

Больше двух тысяч жителей Тулунского и Нижнеудинского районов привили от дизентерии и вирусного гепатита «А». Кроме того, военные взяли почти 300 проб на выявление возбудителей особо опасных заболеваний. На всех территориях, пострадавших от паводка, обеззараживают воду и почву.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что была названа основная причина смертельного паводка в Иркутской области.