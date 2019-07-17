Названа основная причина смертельного паводка в Иркутской области

, 18:46 Эфирная новость 74

После разгула природной стихии негодными для проживания признали три с половиной тысячи домов.

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Фото, видео : ТАСС / Светлана Латынина, 5-tv.ru

Тема:
Паводок в Иркутской области 44

В правительственной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций назвали причины подтопления города Нижнеудинска в Иркутской области.

Не выдержало защитное сооружение на реке. Вода поднялась и поток направился прямо на жилые дома по старому руслу. Последствия паводка сейчас устраняют силами МЧС, Минобороны и Росгвардии.

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Главная задача - расчистить завалы и успеть до заморозков построить новые дома. Непригодными для жизни признали три с половиной тысячи построек.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в зоне наводнения в Иркутской области также работает уникальное военное подразделение — Центр биологической защиты специального назначения Минобороны. Специалисты круглосуточно проводят мониторинг эпидемиологической обстановки в регионе. Берут пробы воды и почвы в поиске возбудителей опасных инфекций.

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