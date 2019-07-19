Новый глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию la Repubblica сделала заявление о санкциях в против России. По ее словам, глядя на враждебное отношение со стороны РФ, существует необходимость с позиции силы сохранять ограничительные меры Запада.
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Глава Еврокомиссии добавила, что не признает вхождение Республики Крым в состав России и обвинила РФ в осуществлении попыток разделить Европу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на пост председателя Еврокомиссии впервые выбрана женщина.