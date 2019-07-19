Глава Еврокомиссии сделала заявление о санкциях против России — видео

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По мнению Урсулы фон дер Ляйен, необходимо с позиции силы сохранять антироссийские ограничительные меры Запада.

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Фото, видео : Zhang Cheng, Michael Kappeler, Wolfgang Kumm, Nikolay Gyngazov / www.globallookpress.com

Новый глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию la Repubblica сделала заявление о санкциях в против России. По ее словам, глядя на враждебное отношение со стороны РФ, существует необходимость с позиции силы сохранять ограничительные меры Запада.

«Уже давно мы являемся свидетелями враждебного отношения со стороны России, которое простирается от ущемления международного права, такого как аннексия Крыма, до попытки как можно сильнее разделить Европу. Кремль не прощает никакой слабости. Исходя из нашей позиции силы мы должны сохранять санкции и в то же время предлагать диалог», — цитирует Урсулу фон дер Ляйен РИА Новости.

Глава Еврокомиссии добавила, что не признает вхождение Республики Крым в состав России и обвинила РФ в осуществлении попыток разделить Европу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на пост председателя Еврокомиссии впервые выбрана женщина.

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