Следственный комитет РФ установил причины задымления на борту рейса Москва — Ереван. Инцидент произошел в ночь на пятницу, 19 июля.

«В ходе работы следственно-оперативной группы на месте происшествия с участием специалистов — авиационных техников предварительно установлено, что причиной инцидента является попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования воздушного судна при заборе воздуха и его дальнейшем поступлении в салон», — заявили в ведомстве.

В эти минуты в Ереване ожидают посадку резервного борта из московского «Шереметьево». Минувшей ночью его пассажиры пережили страшные минуты. В салоне Boeing 737 произошло задымление. Самолет экстренно остановился прямо на взлетной полосе. Командир экипажа объявил эвакуацию.

Так что произошло на борту? Руслан Смыков встретился с пассажирами.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые комментарии пассажиров, сразу после ЧП на борту.