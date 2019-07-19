Глава Чувашии экстренно госпитализирован после форума в Петербурге

, 13:36 267

Михаил Игнатьев пожаловался на боли в сердце.

Фото : ТАСС / Валерий Шарифулин

Глава республики Чувашия Михаил Игнатьев экстренно госпитализирован в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга.

По предварительной информации 57-летний руководитель региона пожаловался на боли в области сердца. Как стало известно 5-tv.ru, медики оценили его состояние как тяжелое и срочно направили на кардиологическое отделение. Чиновник находится в палате интенсивной терапии.

Врио пресс-секретаря главы региона Олег Сидоров в комментарии cheb.media заявил, что Михаил Игнатьев находится в отпуске с 18 июля и «проводит плановую диспансеризацию за пределами Чувашии».

Обстоятельства уточняются.

Михаил Игнатьев приехал в Северную столицу для участие в российско-белорусском форуме регионов, который завершился накануне.

Читайте также

+17° Днём +18°
Ночью +14°
62.83
-0.12 70.61
0.05
Гороскоп на 19 июля: Откройтесь богатству, Львы!

Последние новости

14:31
Две россиянки пропали без вести в Мюнхене
14:28
Рыженькая из «Тату» рассказала о преследованиях назойливых поклонников
14:11
«Обязательно все восстановим»: Покрас Лампас о своей работе, закатанной в асфальт
14:08
Дочь Галкина и Пугачевой забавно рассказала, как сожгла 11 ккал — видео
13:59
Путин пообещал мальчику из Иркутской области радиоуправляемый Mercedes — видео
13:50
Видео: пытавшегося подарить Меркель портрет мужчину полиция приняла за пикетчика

Сейчас читают

«Подберем!»: Роза Сябитова решила найти Ирине Шейк жениха в Подмосковье
«Хочется накормить»: Фанаты обеспокоены худобой Исаковой
Экс-звезда «Дома-2» сделала ринопластику в Турции — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги