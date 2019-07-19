Глава Чувашии экстренно госпитализирован после форума в Петербурге

Глава республики Чувашия Михаил Игнатьев экстренно госпитализирован в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга.

По предварительной информации 57-летний руководитель региона пожаловался на боли в области сердца. Как стало известно 5-tv.ru, медики оценили его состояние как тяжелое и срочно направили на кардиологическое отделение. Чиновник находится в палате интенсивной терапии.

Врио пресс-секретаря главы региона Олег Сидоров в комментарии cheb.media заявил, что Михаил Игнатьев находится в отпуске с 18 июля и «проводит плановую диспансеризацию за пределами Чувашии».

Обстоятельства уточняются.

Михаил Игнатьев приехал в Северную столицу для участие в российско-белорусском форуме регионов, который завершился накануне.