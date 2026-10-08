Умерла разработчик ПО для программы «Аполлон» Маргарет Гамильтон

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 47 0

Она была одним из пионеров в своей области и за годы работы внесла большой вклад в становление ее как отдельной дисциплины.

Умерла Маргарет Гамильтон

Фото: www.globallookpress.com/Cheriss May/ZUMAPRESS.com

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Умерла инженер-программист, разработчик программного обеспечения (ПО) для программы НАСА «Аполлон» Маргарет Гамильтон. Об этом сообщила пресс-служба Массачусетского технологического университета (MIT) на своем сайте.

Сердце Гамильтон остановилось 30 сентября. Ей было 90 лет.

«Сказать, что Маргарет Гамильтон была первопроходцем, что она опередила свое время, было бы большим преуменьшением. Она была инженером-программистом в то время, когда эта область находилась в зачаточном состоянии», — отметил профессор программы «Аполлон» и временно исполняющий обязанности руководителя кафедры аэронавтики и астронавтики MIT Оливье де Век.

Гамильтон родилась в городе Паоли в штате Индиана в 1936 году.

В MIT она работала с 1959 года до середины 1970-х. Там, среди прочего, руководила командой по созданию ПО для бортовых систем космических кораблей. В середине 1960-х Гамильтон присоединилась к программе «Аполлон». Она была первым программистом, начавшим работать над этой программой, и первой женщиной-программистом в проекте.

Среди ее работ и программное обеспечение для высадки на Луну «Аполлона-11». За годы в профессии она внесла большой вклад в становление программной инженерии как отдельной дисциплины. Гамильтон стала автором более 130 научных публикаций. А после того, как покинула университет, основала две компании, занимающиеся разработкой ПО.

В 2016 году ей была вручена Президентская медаль свободы за вклад в развитие программной инженерии и американскую космическую программу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер академик РАН и доктор технических наук, один из создателей двигателей для орбитальной станции «Мир» и МКС Гарри Попов.

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