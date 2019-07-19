«Ни за что!» Борис Моисеев категорически не хочет возвращаться на сцену

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65-летний певец утверждает, что оставил музыкальную карьеру в прошлом.

Фото : Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Борис Моисеев сейчас отдыхает в Юрмале. Певец приобрел на популярном курорте квартиру и проживает там с горничной, которая помогает артисту по хозяйству. 65-летний исполнитель регулярно проводит время на свежем воздухе. Об этом сообщают Дни.ру.

«Каждое лето по месяцу я провожу в любимой Юрмале. У меня тут уютная трехкомнатная квартира, хотя коммунальные платежи довольно высокие», — рассказывает звезда.

Борис Моисеев, как оказалось, не сидит на месте и предпочитает путешествовать, несмотря на возраст.

«Каждый день гуляю по берегу моря, иногда захожу в магазины и радуюсь, если меня узнают. Недавно побывал в Литве, ездил в Майами. Посещаю концерты, был на выступлении балета Аллы Духовой „Тодес“. На все дни у меня места на фестиваль „Лайма. Рандеву. Юрмала“. Словом, живу полноценной жизнью», — утверждает певец.

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В 2010 году Борис Моисеев пережил инсульт. Знаменитость тогда пришлось ввести в состояние искусственной комы — у артиста была парализована левая часть тела. После страшных событий Моисеев длительное время восстанавливался в Америке. Сейчас здоровью звезды ничего не угрожает. Несмотря на это, вернуться на большую сцену желания у певца нет.

«Никогда и ни за что! Меня туда не тянет, не хочу больше выступать. Это все в прошлом!» — заявил артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что друг Бориса Моисеева рассказал о здоровье артиста после лечения в США.

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