Друг Бориса Моисеева рассказал о здоровье артиста после лечения в США

Арт-директор и близкий друг Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал изданию Teleprogramma.pro о том, как проводит лето звезда отечественной эстрады.

Горох отметил, что после празднования 65-летнего юбилея в Майами с Моисеев живет в своей квартире в Юрмале. После инсульта в 2010 году артист долго восстанавливался в США. Сейчас здоровью певца ничего не угрожает.

«Я бы не сказал, что заметны какие-то улучшения. Он стабильно находится в том состоянии, которое у него есть», — заявил Сергей.

Он добавил, что Моисеев находится под присмотром. Ему помогает горничная. Сам Сергей живет через дом от друга и регулярно проводит с ним время на свежем воздухе. На одном из видео на официальной странице музыканта в Instagram видно, как он уплетает шашлык.

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