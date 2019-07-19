«Доступны и полезны всем»: В Минздраве рассказали, сколько ягод можно съесть

Июль – время созревания лесных и садовых ягод. В связи с этим главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения РФ Виктор Тутельян напомнил, что никаких ограничений по рекомендуемому количеству съеденных в течение дня ягод не существует, однако следует придерживаться разумных пределов. Осторожность следует соблюдать тем, кто страдает какими-либо видами аллергии. Кроме того, никому не стоит употреблять зеленые или недозрелые плоды.

«Никаких специфических противопоказаний нет. Это хороший источник пищевых волокон, хороший источник витамина С прежде всего, некоторых других минорных компонентов. Если нет какой-то специфической аллергии или каких-то других реакций, они доступны и полезны всем», — сказал Тутельян в интервью RT.

Он лишь посоветовал не собирать ягоды вблизи автомобильных дорог и в промзонах, поскольку там они могут накапливать токсичные элементы.

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