«Доступны и полезны всем»: В Минздраве рассказали, сколько ягод можно съесть

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Главный внештатный диетолог министерства предостерег от сбора ягод у дорог и в промзонах.

Фото : ТАСС / Zuma

Июль – время созревания лесных и садовых ягод. В связи с этим главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения РФ Виктор Тутельян напомнил, что никаких ограничений по рекомендуемому количеству съеденных в течение дня ягод не существует, однако следует придерживаться разумных пределов. Осторожность следует соблюдать тем, кто страдает какими-либо видами аллергии. Кроме того, никому не стоит употреблять зеленые или недозрелые плоды.

«Никаких специфических противопоказаний нет. Это хороший источник пищевых волокон, хороший источник витамина С прежде всего, некоторых других минорных компонентов. Если нет какой-то специфической аллергии или каких-то других реакций, они доступны и полезны всем», — сказал Тутельян в интервью RT.

Он лишь посоветовал не собирать ягоды вблизи автомобильных дорог и в промзонах, поскольку там они могут накапливать токсичные элементы.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, эксперты назвали безвредную для здоровья дневную дозу шоколада

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