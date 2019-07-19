Трое детей получили ожоги при запуске мотора катера на водохранилище в Башкирии

Трое детей получили травмы при запуске двигателя катера на Павловском водохранилище в Нуримановском районе Башкирии. Как сообщает РИА Новости, пострадавшие трех, восьми и десяти лет с ожогами первой и второй степени доставлены в больницу в Уфу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет.

Всего на катере в момент инцидента находились шесть человек.

Отмечается, что после попытки запуска двигателя на катере последующего горения не произошло.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что трое детей погибли в пожаре в частном доме под Новосибирском.