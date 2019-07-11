Трое детей погибли в пожаре под Новосибирском

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Частный дом вспыхнул в ночь с 10 на 11 июля.

Фото : www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, Пятый канал

Страшный пожар под Новосибирском унес жизни троих детей. Трагедия произошла в ночь с 10 на 11 июля в селе Целинное Коченевского района.

Как сообщили в местном управлении МЧС, пожар начался около часа ночи по местному времени (09:05 по московскому) в частном доме. В тот момент в здании находилось трое несовершеннолетних — две девочки и мальчик ночевали у бабушки. Мать детей в это время работала в ночную смену, поэтому отправила их под присмотр к родственнице.

Пожарные сообщили, что к моменту прибытия расчета огнем была охвачена одна половина дома. Локализовать пламя удалось меньше чем через час после возгорания, а вот полностью потушить строение сотрудники МСЧ смогли только три часа спустя — в 03:56 по местному времени.

Спастись из огня удалось только бабушке — женщина получила серьезные ожоги, но осталась жива. Дети — девочки 13 и 6 лет и пятилетний мальчик — погибли. На месте происшествия продолжают работать следователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пожар произошел в здании правительства Ульяновской области.

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