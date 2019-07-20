В Германии признали бессмысленными санкции США против РФ

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Немецкие политики полагают, что такой формат общения с Россией только ухудшит ситуацию.

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Фото, видео : CHROMORANGE / Bilderbox, Marijan Murat, West Coast Surfer, john rowley, imago stock&people / www.globallookpress.com

Антироссийские санкции США признали бесполезными в Германии. Об этом заявил немецкий депутат Клаус Эрнст.

Мужчина подчеркнул, что санкционный пакет Вашингтона только простимулирует переориентацию России на экономическое сотрудничество с Китаем. Линия поведения, выбранная американской стороной, только усиливает напряжение между странами, уверен политик.

Кроме того, Эрнст сообщил, что он сожалеет о заявлении, сделанном новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен — женщина призвала «придерживаться позиции силы» в отношении Москвы.

«Я просто скажу, что не представляю себе такую политику успешной», — сообщил немецкий депутат, общаясь с журналистами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «неэффективными и бессмысленными» санкции США признали и в Москве.

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