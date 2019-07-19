«Неэффективно и бессмысленно»: Москва оценила законопроект США о новых санкциях

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко прокомментировал инициативу Конгресса США ввести очередные санкции против Москвы по поводу инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года, когда украинские моряки нарушили государственную границу РФ.

Дипломат напомнил, что в Вашингтоне уже выносились порядка двух десятков подобных инициатив именно по этому поводу, при этом создатели этого законопроекта не ведают, что санкции под предлогом инцидента в Керченском проливе США ввели еще 15 марта 2019 года, пишет ФАН.

« Наша позиция не меняется: это абсолютно неэффективное, бессмысленное действо, которое разрушает международные отношения, сеет недоверие между странами », — заключил замминистра.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины самовольно пересекли границу РФ, отказались подчиняться законным требованиям российских пограничников и были задержаны. 18 июля 2019 года суд продлил арест 24 задержанным в Керченском проливе украинским морякам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Конгресс США внесен проект о новых санкциях против России, а именно принять ограничительные меры в отношении 24 сотрудников ФСБ в ответ на арест 24 украинских моряков.