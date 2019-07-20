Боксер Дадашев может вернуться к нормальной жизни после трепанации черепа

Российский боксер Максим Дадашев, который перенес серьезную операцию по удалению части черепа, может восстановиться и вернуться к нормальной жизни. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Эгис Климас.

« У Дадашева начался отек мозга, поэтому ему удалили правую сторону черепа. В течение пары дней отек должен снизиться. Будем надеяться, что часть черепа будет возвращена на место. Врач говорит, что Макс может вернуться к нормальной жизни », — заявил представитель боксера в интервью.

Однако руководитель медицинского департамента Федерации бокса России Владислав Куршев считает, что прогнозы пока делать преждевременно: для этого необходимо дождаться, чтобы спало внутричерепное давление спортсмена.

Максим Дадашев был госпитализирован после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, который проходил в ночь на субботу, 20 июля, в Оксон-Хилле в США. В 11-м раунде российский спортсмен пропустил много ударов, вследствие чего его команда приняла решение остановить состязание.

После боя боксеру стало хуже. Он потерял сознание и был доставлен в клинику в критическом состоянии. Медики диагностировали у спортсмена тяжелый отек мозга и провели трепанацию черепа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дадашев чувствовал себя накануне поединка.