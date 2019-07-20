«Думаю, терпел до последнего»: экс-тренер о госпитализированном боксере Дадашеве

, 10:54 Эксклюзивное интервью 159

Руслан Дотдаев рассказал, какими качествами отличался его ученик, оказавшийся в критическом состоянии.

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Фото, видео : ВКонтакте @madmaxdadashev, 5-tv.ru

Бывший тренер российского боксера Максима Дадашева, госпитализированного после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, рассказал о состоянии спортсмена накануне боя. Руслан Дотдаев подчеркнул, что никаких проблем со здоровьем у россиянина не наблюдалось. Напротив, он всегда себя проявлял как волевой боксер, который хорошо работает в защите и практически не пропускает удары.

«Максим с сумасшедшими волевыми качествами, я думаю, он терпел до последнего, боксируя», — рассказал тренер.

Соперник на поединке в Оксон-Хилле в США Дадашеву попался довольно сильный, с хорошим рейтингом, отметил наставник. Однако это не первый подобный опыт в карьере российского боксера.

«Это настоящий спортсмен с большой буквы, с огромной любовью к боксу, с самыми положительными амбициями в спорте. <.> Это человек, преданный боксу, живущий им и действительно маленькую историю совершивший, поехавший в Америку, дошедший до такого уровня совершенно самостоятельно, пройдя все бои без подставных, проходных боев, боксируя всегда с соперниками, которые по рейтингу и по количеству боев стояли выше его», — поделился Дотдаев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дадашев находится в критическом состоянии после поражения в поединке с Субриэлем Матиасом. После боя он потерял сознание. Сейчас российский спортсмен находится в больнице. Врачи у него диагностировали отек мозга, сейчас они проводят боксеру трепанацию черепа.

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