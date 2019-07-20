Шокирующие кадры публикуют турецкие СМИ. В субботу, 20 июля, у берегов Стамбула в Босфорском проливе около 17.30 по местному времени загорелась яхта, на которой в этот момент находилось 12 человек.

Спасатели экстренно выдвинулись на помощь, прыгающим с полыхающего судна людям. Всех удалось спасти. Однако, как сообщают очевидцы, неуправляемую и горящую яхту стало сносить. Пожар тушили, как с суши, так и с моря. С огнем удалось справиться в течение 30 минут. Сообщает HaberTurk.

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Обстоятельства произошедшего уточняются. Известно, что в результате ЧП никто не пострадал. Информации о том, кому принадлежала яхта и были ли на ней россияне, пока не поступало.

К слову, в воскресенье, 21 июля, именно в этом месте должна пройти 31-я Босфор Кросс-континентальная гонка — массовый заплыв, в котором также принимают участие представители России. Мероприятие ежегодно организует олимпийский комитет Турции с 1989 года.