Мусульманка удивила членов конкурса «Мисс Англия» неожиданным купальным нарядом

Мусульманская красавица Айша Хан, участвуя в конкурсе «Мисс Англия», решила диктовать судьям свои правила. Вместо того, чтобы выйти на дефиле в бикини, как того требует конкурс, она, единственная из 49 участниц конкурса, вышла к судьям без откровенного купальника, показывающего все ее тело.

Айша Хан надела на дефиле гидрокостюм. Все потому, что открывать свое тело ей запрещает религия, отметила девушка. К тому же, призналась участница конкурса, она всегда боялась показываться перед публикой обнаженной.

«Горжусь, что осталась верна себе на протяжении всего конкурса и не сделала ничего, что противоречило бы моим моральным ценностям» — отметила Айша Хан после своего поступка.

Facebook @Aysha Khan

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К слову, за отказ от бикини судьи не дисквалифицировали участницу, а наоборот выделили, не лишив баллов. В результате модель смогла попасть в двадцатку финалисток.

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