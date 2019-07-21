«Давным-давно не колю»: Виктория Боня рассказала, как сохранила молодость и красоту

, 2:43 Фото 38

Экс-участница «Дома-2» дала подписчикам советы по уходу за собой. На этот раз модель поведала, как хорошо выглядеть, не прибегая к уколам ботокса.

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Фото, видео : Instagram @victoriabonya

Известная модель и телеведущая, бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня в очередной раз провела ликбез для своих подписчиц, рассказав, как сохранить молодость и красоту на долгие годы. При этом она призвала женщин последовать ее примеру и не прибегать к «уколам красоты». Виктория Боня заявила, что уже давно не колет ботокс.

Она призналась, что для поддержания хорошего внешнего вида нужно вести здоровый образ жизни и посещать тренажерный зал. Боня также посоветовала подписчикам правильно питаться и навсегда отказаться от изнуряющих диет.

«Не увлекайтесь диетами, не загоняйте себя строгими запретами… Хотя бы два-три раза в неделю выбирайтесь в зал, не забывайте про кардио и умеренные силовые нагрузки. И самое главное, девочки дорогие, — следите за своим здоровьем», — написала Виктория Боня, отметив, что с ботоксом стоит повременить.

В ответ одна из подписчиц упрекнула модель, написав, что Боня лукавит, говоря, что не использует «уколы красоты». Виктория поспешила ответить.

«Вы же колете ботокс!», — заявила женщина.

«Кто вам сказал? Давным-давно не колю», — ответила Боня.

«У вас мимика абсолютно не живая)», — отметила подписчица.

«Этому училась долгое время. Это часть работы на тв. На моих онлайн-курсах целый блок посвящен этой теме. Иногда не контролирую мимику и вы мне в эфир сразу пишите — „Не морщи люб!“» — заявила Виктория.

 

Instagram @victoriabonya

 

К слову, модель уже говорила, что не боится стареть, так как считает, что при должном уходе с внешним видом не должно возникнуть никаких серьезных проблем.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Виктория Боня защитила дочь от нападок хейтеров.

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