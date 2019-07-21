«Давным-давно не колю»: Виктория Боня рассказала, как сохранила молодость и красоту

Известная модель и телеведущая, бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня в очередной раз провела ликбез для своих подписчиц, рассказав, как сохранить молодость и красоту на долгие годы. При этом она призвала женщин последовать ее примеру и не прибегать к «уколам красоты». Виктория Боня заявила, что уже давно не колет ботокс.
Она призналась, что для поддержания хорошего внешнего вида нужно вести здоровый образ жизни и посещать тренажерный зал. Боня также посоветовала подписчикам правильно питаться и навсегда отказаться от изнуряющих диет.
В ответ одна из подписчиц упрекнула модель, написав, что Боня лукавит, говоря, что не использует «уколы красоты». Виктория поспешила ответить.
К слову, модель уже говорила, что не боится стареть, так как считает, что при должном уходе с внешним видом не должно возникнуть никаких серьезных проблем.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Виктория Боня защитила дочь от нападок хейтеров.