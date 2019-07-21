Видео: Зеленский не упомянул о гибели женщины в Первомайске, говоря о перемирии

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На встрече с журналистами президента Украины спросили о перемирии в Донбассе, на что глава государства заявил о прекращении огня и одной только проблеме.

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Фото, видео : Reuters, YouTube / Факти ICTV

Отвечая на вопрос журналистов о начале очередного перемирия на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выстрелов нет с полуночи воскресенья, 21 июля, а существует лишь «одна проблема».

«Стрельбы не было. Но есть одна проблема, где погибли люди, подорвавшись на мине. Там началось расследование. Там двое человек получили ранение и двое погибли. Их с нами больше не будет. Поэтому там будет расследование, как все произошло. Это была не стрельба, а была мина», — заявил Зеленский.

Инцидент, о котором упомянул украинский президент произошел вблизи населенного пункта Счастье в Донецкой области в ходе операции Объединенных сил Украины.

В свою очередь в самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили о том, что ВСУ сорвали перемирие в Донбассе, обстреляв село Новая Таврия. А накануне артобстрелу подвергся населенный пункт Первомайск в соседней самопровозглашенной Луганской народной республике. В результате атаки, как сообщал ранее 5-tv.ru погибла женщина, еще семь человек получили ранения, включая трехлетнюю девочку.

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