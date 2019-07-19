«Подберем!»: Роза Сябитова решила найти Ирине Шейк жениха в Подмосковье

Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова решила найти российской супермодели Ирине Шейк, которая не так давно рассталась с режиссером и актером Брэдли Купером, нового жениха в Подмосковье, сообщает сайт KP.RU.
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По словам Розы Сябитовой, устроить личную жизнь знаменитости — всегда проблема. Достойные женихи обращают внимание на девушек попроще. Но в данном случае телесваха готова оказать Ирине Шейк личную помощь.
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Телесваха уверена, что супермодели нужен жених «до сороковника», который будет должен ее любить. Говоря о Брэдли Купере, Роза Сябитова отметила, что он ей не знаком и бодаться за него не стоит.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились об опеке над дочерью.